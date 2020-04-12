Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi

Türkiye 'de görülen koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçtiğimiz cuma akşamı 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Cumartesi ve pazar günü yasağı delerek dışarıya çıkanlar hakkında ise işlem başlatıldı. İçişleri Bakanlığı, yasağı delen ve hakkında işlem başlatılan kişi sayısını açıkladı.

"24 BİN 88 KİŞİYE İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 31 ilimizdeki söz konusu yasak sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket, büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve bu iş yerlerinden alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem uygulanacaktır.

Yasak bulunmayan yerlerde ise sosyal mesafe kuralına uymayanlara aynı şekilde adli ve idari işlem gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca bu konuda 31 ilin valilikleri ve kolluk birimlerine gerekli talimat verilmiştir."