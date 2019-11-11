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Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi" açıklamasında bulundu. Bu terörist, sınır dışı edilen ilk DEAŞ'lı terörist olma özelliğini taşıyor. Öte yandan 7 yabancı uyruklu terörist daha 14 Kasım'da sınır dışı edilecek.

11.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:34

İçişleri Bakanlığı, yabancı uyruklu DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine iade süreçlerinin başladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçı 'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçının seyahat programları yapıldı, 14 Kasım'da sınır dışı edilecekler." denildi.

SOYLU "PAZARTESİ BAŞLAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce yaptığı açıklamada pazartesi günü DEAŞ'lıların iadelerine başlanacağını söylemişti. Soylu, "Şimdi biz 'bunları size iade edeceğiz' diyoruz, pazartesiden itibaren başlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi

Amerika Birleşik Devletleri, İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel


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