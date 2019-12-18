Son dakika: İçişleri Bakanlığı, FETÖ'den tutuklanan Urla Belediye Başkanı'nı görevden aldı

İçişleri Bakanlığı, 3 belediye başkanını "terör örgütü propagandası yapmak", bir belediye başkanını ise "Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan görevden aldı.

YERİNE KAYMAKAM GETİRİLDİ

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine, Kaymakam Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.

İbrahim Burak Oğuz

3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Kaymakam Önder Can

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve gözaltı süreci devam eden Muş'un Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik görevden alındı.

FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

"FETÖ'ye üye olma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz görevinden uzaklaştırıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı Varto Belediyesine, Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi Bulanık Belediyesi ile ilçeye bağlı Erentepe Belde Belediyesine ve Urla Kaymakamı Önder Can Urla Belediyesine başkan vekili olarak görevlendirildi.

CHP İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM BURAK OĞUZ KİMDİR?

İbrahim Burak Oğuz, 1972 yılında doğdu. İlköğrenimini Urla İskele İlkokulu'da, orta öğrenimini de Urla Lisesi'de başarıyla tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü'den 1997 yılında başarıyla mezun oldu.. 2010 yılında, aynı üniversitenin Maliye Ana Bilim Dalında, Serbest Bölgelerin Mali Yapısı üzerine uzmanlık tezini yazarak yüksek lisans programını bitiren Oğuz, halen Yerel Yönetimlerin Vergilendirilmesi ve Finansmanı konusunda Doktora çalışması tez aşamasında devam etmektedir.

BİYOGRAFİSİ

İş hayatına özel şirketlerde, özellikle uluslararası sermayeli şirketlerin vergi, muhasebe ve finans bölümlerinde çalışarak başlayan Oğuz, 2003 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını aldı. Kendi kurmuş olduğu Nokta Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Limited Şirketinde çalışma hayatına devam etmektedir.

Türkiye Kalite Derneği (Kal-Der) İzmir Şubesi, Yönetim Kurulu Üyeliği,Ege Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD), Yerel Yönetimler ve Kentsel Dönüşüm Komite Üyeliği, Efes Rotary Kulübü, Kulüp Başkanlığı, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Avrupa Birliği Uyum Projeleri ve Muhasebe Standartları Komitelerinde Başkan Yardımcılığı, Girişim Derneği, Başkan Yardımcılığı, Ege Zeybek Kültür Eğitim ve Araştırma Derneği, Başkan Yardımcılığı, görevlerini de yürüten Oğuz, İzmir Adliyesi, Ticaret Mahkemelerinde Ticaret Hukuku, Muhasebe ve Vergi konularında uzman bilirkişidir.