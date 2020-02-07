Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Van'daki çığ felaketini araştırmak için 3 müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Van- Bahçesaray karayolunda yaşanan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketini araştırmak için 3 ' Mülkiye Müfettişi' görevlendirdiğini açıkladı.

AÇIKLAMA BAKANLIKTAN GELDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van – Bahçesaray kara yolu Karabet geçidi mevkisinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir."

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van'ın Bahçesaray ilçesinde Salı günü akşam saatlerinde, üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişi hayatını kaybetmişti. Çığ altında kalan 2 kişiyi kurtarmak için olay yerine gelen ekipler, ikinci çığ felaketiyle karşı karşıya kalmıştı. Yaşanan ikinci felakette ise 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle Van'da yaşanan çığ felaketlerinde hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 41'e yükselmişti. Olayda 81 kişi yaralanırken, yaralıların tedavilerine hastanelerde devam ediliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Van'da çığın düştüğü bölgede arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Çığ altında kalan bir itfaiye eri için bugün yapılacak değerlendirme sonucu yeniden çalışmalara başlanacak.