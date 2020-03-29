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Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler plakalarının son rakamına göre belirli günlerde çalışacak.

29.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:46

Türkiye'de koronavirüs salgınının giderek etkisini artırmasıyla alınan önlemler de sıklaşıyor. Buna göre İstanbul , Ankara ve İzmir 'de ticari taksilere de sınırlama getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

YARIN SON RAKAMI TEK SAYI OLANLAR ÇALIŞACAK

-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01' den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

SİSTEM ARDIŞIK OLARAK DEVAM EDECEK

-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.

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NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı'nın son günlerde yayınladığı genelgelerle şehirler arası yolcu taşımacılığı sınırlandırılmıştı. Şehirler arası yolculuk yapacak olanlar, valilikler bünyesinde kurulan komisyonlardan izin alarak seyahat edebiliyorlar.

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

İçişleri'nin yayınladığı genelgeyle salgın tedbirleri kapsamında İstanbul'da ticari taksilerin çalışmalarına sınırlama getirildi

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