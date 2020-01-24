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Son Dakika: Elazığ'daki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi

Son dakika: Elazığ Valiliği ve Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, üçü Elazığ ve üçü Malatya'da olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

24.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:23

'ın ilçesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 6'ya yükseldi. Elazığ Valiliği ve Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamalara göre, üçü Elazığ, üçü Malatya'da olmak üzere altı kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da üç ilçede 45 kişinin yaralandığı bildirildi. Elazığ'da da 225 kişinin yaralandığı açıklandı.

AFAD'DA UYARDI

AFAD'dan gelen uyarıya göre, "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor" ifadeleri kullanıldı.

35 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

AFAD'dan Sivrice'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası büyüklükleri 2.7 ile 5.4 arasında değişen 35 artçı deprem kaydedildiği bildirildi.

DOĞALGAZ PATLAMASI SONUCU YANGIN ÇIKTI

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar gören binalardan birinde gerçekleşen doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktığı bildirildi.

KIZILAY'DAN BAĞIŞ ÇAĞRISI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter adresi üzerinden Elazığ depremi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bölgedeki vatandaşlarımızın olumsuz şartlardan korunması için ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye sevk ediyoruz. Kizilay destekleriniz için 'Deprem' yazın, 2868'e SMS yollayın, 10 lira katkıda bulunun. Dilediğiniz kadar gönderebilirsiniz. Gün dayanışma günü" dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,5 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm kurumlarımız seferber edilmiştir.Vatandaşlarımızın yetkililerin açıklama ve yönlendirmelerini takip etmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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