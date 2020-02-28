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Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika: Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, rejimin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini ve 56 rejim unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

28.02.2020 23:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 23:34

Suriye'nin kentinde dün Esed rejimi unsurlarınca düzenlenen hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmasının ardından bölgeden bir acı daha geldi. Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir.

"56 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız!

Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 Rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

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Son Dakika: İdlib'de Esed rejiminin gerçekleştirdiği topçu saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

İdlib, Güncel


29.02.2020 00:30:57