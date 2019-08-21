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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TSK konvoyuna saldırı düzenlendiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüşme hazırlığı yaptığını açıkladı.

21.08.2019 19:14
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna saldırı düzenlediğini söyleyerek kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kalın, "Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Putin'le telefon görüşmesi olacak." ifadelerini kullandı.

ABD İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ana çerçevede mutabık kaldığımızı belirtebiliriz. Sahada uygulanması son derece önemli.

İDLİB'DE TSK KONVOYUNA SALDIRI

Tepkilerimizi Rus tarafına ilettik. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Putin'le telefon görüşmesi olacak.

EKONOMİK GELİŞMELER

Ekonomi ekibimizin dengeleme politikası çerçevesinde pozitif ilerlemeye devam ediyor. İhracatımız 180 milyar dolara dayandı. Turizm alanında gelişmeler kamuoyunun malumu. Cari açıkta ciddi bir düşüş olduğunu ifade edebiliriz.

KAYYUM KARARLARI

İstanbul ve Ankara için böyle bir gündem yok. Teröre yatakçılık yapan belediye başkanlarına kanunlar çerçevesinde adımlar atılacaktır. Keyfi olarak alınan kararlar değildir. Aynı partiden başka belediyeler de var. Seçimle gelmek kimseyi masum yapmaz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki son durum hakkında bilgi verdi

Politika, Güncel

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