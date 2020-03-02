Son dakika: İdlib'deki muhalifler stratejik önemi bulunan 3 köyü daha rejim güçlerinden aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye Milli Ordusu (SMO) ve ılımlı muhalifler, son 24 saatte Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında, Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatını hiçe sayarak ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçlerinden 9 köyü geri aldı. Bugün ise İdlib 'deki Türkiye destekli ılımlı muhalifler, 3 köyü daha rejim güçlerinden geri alarak stratejik Cebel Zaviye bölgesinde kontrolü sağladı.

STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ılımlı muhalifler, İdlib'in güneyinde ve Hama kırsalında Esed rejimi ve destekçilerinin ele geçirdiği bölgelere yönelik ağır silahlarla operasyon başlattı. Bu doğrultuda, Cebel Zaviye bölgesinde stratejik önemi bulunan 3 köy, ılımlı muhalifler tarafından geri alındı.

9 KÖY DAHA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Dünden bu yana askeri muhalifler, Esed rejimi ve destekçilerinden, Hama kırsalındaki Ankavi, Kahira, Manara ve Tel zecren ile İdlib güneyindeki Hallube, Kukfin, Kefer avid, Sfuhen ve Fattere köylerini ele geçirdi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile askeri muhalifler arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.