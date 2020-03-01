İdlib şehitlerinden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için cenaze töreni düzenlendi

İdlib 'de rejimin hain saldırısı sonucu şehit olan 34 askerimizden Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ankara Ahmet Hamdi Akseki camisinde cenaze töreni düzenlendi.

LİDERLER DE KATILDI

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Tören öncesi, şehidin babası Mehmet Çankaya taziyeleri kabul etti. 4 çocuğundan tek erkek olanı kaybetmenin acısını yaşayan Kezban Erdemir ise, cenaze boyunca üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Bu sırada anne Kezban Erdemir, metanetini koruyarak oğlunun tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.

İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞTÜ

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin gerçekleştirdiği hava saldırısında 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın şehİt düştü. Acı haber Annesi Kezban Erdemir'in Ankara Sincan'daki evine ulaşmıştı. Şehidin babasının Mehmet Çankaya'nın ise Denizli'de ikamet ettiği öğrenilmişti.

Şehidin anne evinin bulunduğu Atatürk Mahallesi'nin muhtarı İrfan Dalgan ise şehidi yakinen tanıdığını belirterek, "Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Sonuna kadar hükümetimizin, devletimizin, milletimizin yanındayız. Bu vatanın bir tek çakıl taşını bile vermeyeceğiz. Vatan sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.