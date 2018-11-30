İDO, 1 Aralık'ta Durduracağını Açıkladığı Seferlerini Durdurmaktan Vazgeçti!

İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret AŞ (İDO), daha önce 1 Aralık'ta durduracağını açıkladığı iç hat seferlerini yolcuların mağdur edilmemesi için sürdürme kararı aldı. İDO'nun bu kararı bu sabah yapılan seferlerde yolculara anonsla duyuruldu. İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, şirket, 1 Aralık itibarıyla Sirkeci-Harem hattı hariç geçici olarak durduracağını açıkladığı iç hat seferlerine devam edecek.

GÖRÜŞMELERDEN ÇIKACAK SONUÇ BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre İDO, yapılan görüşmeler sonuçlanana kadar seferlerine devam edecek. Görüşmelerden çıkacak sonuca göre seferlerle ilgili son kararın verileceği belirtildi. Yetkililer, ilgili kişi ve kurumlarla görüşmelerin sürdüğü, bu süreçte yolcuların mağdur edilmemesi açısından seferlerin devam edeceğini kaydetti.

14 KASIM'DA AÇIKLAMIŞTI

İDO 14 Kasım'da yaptığı açıklamada 1 Aralık itibari ile Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerine son vereceğini duyurmuştu.