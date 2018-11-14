İDO, İç Hatlarını Kapatma Kararı Aldı

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

SON TARİH 1 ARALIK

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO'nun Bostancı- Bakırköy, Bostancı-Kabataş/ Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, tasarruf tedbirleri kapsamında şirket tarafından zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

DIŞ HATLARA ODAKLANACAK

İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.

Daha önce Bostancı-Yenikapı hattı kapanmış, Bostancı-Beşiktaş seferlerinin sayısı azaltılmıştı. Ayrıca, geçen günlere şirket tarafından alınan kararla da, Bandırma Yenikapı hattın çalışan deniz otobüsü sayısı düşürülmüştü.