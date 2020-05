Son Dakika: İGA İcra Kurulu Başkanı Samsunlu, ’Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı’ belgeselini anlattı -...

Kaynak: AA

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeselinin, zor şartlarla başlayan bir projenin 42 ay gibi inanılmaz bir sürede tamamlanmasının hikayesini anlattığını bildirdi.Samsunlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İGA'nın hazırladığı belgeselin bugün saat 20.00'de "İGA İstanbul Havalimanı" Youtube hesabında ve televizyonlarda ilk kez yayınlanacağını söyledi. Türkiye 'nin mühendislerinin azim ve kararlılıkla neyi başarabildiğini, kendi sermayedarlarının ne kadar büyük bir projeye imza atabildiğini İstanbul Havalimanı projesiyle herkese gösterdiğini belirten Samsunlu, bu açıdan çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.Havalimanında ilk kazmanın atıldığı günden itibaren yapımını belgesel olarak çektiklerini ifade eden Samsunlu, "Bu belgesel, belki de dünyada ilk kez yapılmıştır. Burada dört buçuk, beş yıllık birikmiş, binlerce dakikalık çekimler var. Bu çekimleri birleştirip akşam tüm Türkiye'ye göstereceğiz. İlk önce nereden başladı, nereye geldi, nasıl açıldı, açıldıktan sonra nasıl operasyon yaptı? Hep beraber bunu seyredeceğiz. Bu, gerçekten bir öz güven projesi. Türk sermayedarının, Türk bankalarının ve Türk işçilerinin katkılarıyla birleştirilip, Türk devletinin gözetimi ve yönlendirmeleri altında bu büyük altyapı projesi gerçekleştirildi." diye konuştu.Samsunlu, projenin teknolojisi, alt ve üst yapısı, yolculara yaşattığı müşteri memnuniyetiyle dünyada örnek gösterildiğini, belgeselin Türk insanının azmini, kararlılığını ve çalışkanlığını gösterdiğini vurguladı."Belgeselimiz, bu kadar zor şartlarla başlayan havalimanının, 42 ay gibi gerçekten inanılmaz bir sürede insanların kullanımına sunulmasının hikayesidir." diyen Samsunlu, şöyle devam etti:"Dünyadaki benzer projelerin çok uzun zamanlarda yapıldığını, hatta yapılamadığını da görüyoruz. Biz Türkiye olarak bu projeyi gerçekleştirdik. Dünyadaki havacılık sektöründe ne kadar büyük bir hedefi gerçekleştirmekle ilgili olarak koyduğumuz hedeflere, dünya havacılığının hızlanması, dünya havacılığındaki diğer rakiplerin de burayı örnek alıp kendi tesislerini iyileştirmeleri ve kapasitelerini artırmalarına bir anlamda katalizör görevi gören İstanbul Havalimanı, inşallah Türkiye'nin orta, uzun vadede, 20 yıl, 50 yıl belki de 100 yıllık hedeflerine ulaşmasında bir araç olacak. Bunun da belgeselini hep beraber seyredeceğiz. Belgesel, bu akşam saat 20.00'de ulusal kanallarda ve sosyal medyada yayına verilecek. Toplam 53 dakikalık bir yayın olacak. Bu belgeselde, 4,5 yıl önce ilk kazmadan buranın açılışına ve operasyona başlamasına kadarki süreci hep beraber kademe kademe seyredeceğiz."Samsunlu, havalimanında toplam 184 bin kişinin çalıştığını, personellere çeşitli konularda eğitimler verildiğini belirtti.Çalışanların çok ciddi tecrübeler kazandığını dile getiren Samsunlu, "Bu havalimanında biz 1 milyar metreküp toprak hareketi yaptık. Bu, Atatürk Barajı'nın gövdesi için yapılan toprak hareketinin 13 katıdır. Burada harcanan betonlarla Amerika'daki 7 Empire State binası yapılabiliyor. Harcanan çelikle 15 tane Eyfel Kulesi yapılabiliyor. Bununla beraber toplam olarak 9 milyon metrekarelik pist-apron-taksi alanı yani PAT sahası yaratıldı. Bu da neredeyse Atatürk Havalimanı'nın tüm alanına eşit bir büyüklüktür. Dünyanın en büyük terminalindeyiz. Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit bir çatıdır. Yekpare, tek bir bloktur. Bununla beraber en çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibarıyla da 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran'da açacağımız 3. pist ile beraber saatlik kapasitesinin 130'a ulaşmasını sağlayacağız." değerlendirmesini yaptı.Üçüncü pistin tamamlanmasıyla Türk havacılığı için önemli bir işe imza atılacağını bildiren Samsunlu, "Gerek Türk Hava Yolları gerek diğer hava yolları istedikleri saatte İstanbul'a gelebilecekler, istedikleri saatte İstanbul'dan yine kendi ülkelerine uçabilecekler. Bu tabii, geçmişte yaşadığımız sıkıntıların aşılmasına ve Türkiye'nin hem turizm hem lojistik hem de havacılık olarak çok daha büyük talebi önümüzdeki dönemde yaratmasına araç olacaktır." dedi."400 binden fazla uçak indi-kalktı"Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na her zaman büyük bir heyecanla geldiğini, bu tür projelerin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini söyledi.Büyük projelerde bugünkü gibi beklenmeyen bir salgınla veya kısa dönemli krizlerle her zaman karşılaşılabileceğine dikkati çeken Samsunlu, şunları kaydetti:"Bunlara karşı dayanıklı olmanız lazım. Umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz lazım. Ben, her gün aynı heyecanla buraya geliyorum. Biliyorsunuz, korona başladığından beri her gün havalimanına gelmeye de devam ettim. Buradaki en önemli konu şu: Biz korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi-kalktı ve 64 milyon yolcu geldi, gitti. 50 milyondan fazla bagaj bizim sistemlerimizden geçti. Bugün havalimanımızı ve operasyonumuzu çok küçültmüş durumdayız. Yarın aynı hızla ayağa kaldıracağız. Bu fleksibiliteyi, şirketimde gördüğüm için çok mutluyum. İleriye çok büyük umutla bakıyorum. Yarın buraya 1300 uçak gelsin, biz 1300 uçağı almaya, onlara hizmet vermeye hazırız. Sadece küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden inşallah pazartesiden sonra devam edeceğiz. Bizim üç tane kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen, bunlara uyduktan sonra inanın bu krizi atlatacağız. Ben öyle düşünüyorum."