Son dakika... IĞDIR Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü

Son dakika güncel haberi... Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldüIĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.

21.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:32
Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü
IĞDIR'da Zehra Bozkurt (6), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, ateş alması sonucu başından vurularak, yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, merkez Özgür Mahallesi 420'nci Sokak'taki Bozkurt ailesinin evinde meydana geldi. Zehra Bozkurt, iddiaya göre, evde yalnız olduğu sırada, babası Şerafettin Bozkurt'a ait pompalı tüfekle oynamaya başladı. Silah sesini duyup, eve koşan aile bireyleri, Zehra'yı başından vurulmuş olarak, kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Zehra'nın cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kızlarını kaybeden Bozkurt ailesi ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Son dakika... IĞDIR Babasının silahıyla oynarken başından vurulan Zehra öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Iğdır, Güncel, Haber

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