Son dakika... IĞDIR Polis, kavgayı havaya ateş ederek ayırabildi

Polis, kavgayı havaya ateş ederek ayırabildi

IĞDIR'da, 2 grup arasında çıkan kavga karakol önünde de devam edince polis, havaya ateş açmak zorunda kaldı. Kavgada darbeye bağlı yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Kavga, öğle saatlerinde Bağlar Mahallesi 40 Evler Sokak'ta meydana geldi. 2 grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, müdahale etti. Taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ancak 2 grup, karakol önünde yeniden kavga etmeye başladı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak, ayırabildi. Aldıkları darbelere bağlı yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.