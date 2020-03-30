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Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 1.000'er liralık destek ödemesinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye yapılacak ödemelerin 1 Nisan'da başlayacağını duyurdu.

30.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:56

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon 111 bin haneye yapılacak 1.000'er liralık destek ödemesinin 1 Nisan tarihinde başlayacağını söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Kısa çalışma ödeneği bizim genel ekonomik kriz gibi sebeplerle bir iş yeri faaliyetini kısmen durdurduysa onlar için başlattığımız bir çalışma. Salgın hastalık da bu kapsam alanına girdi. Etkilenen bütün işletmelerimiz İŞKUR üzerinden başvurabilir. Hem işvereni hem de çalışanımızı korumak zorundayız. Salgından etkilenen tüm işletmelerimiz başvurabilir. Tüm işletmeler başvursun inceleyip karar vereceğiz.

"BAŞVURULARI 60 GÜNDEN ÖNCE TAMAMLAYACAĞIZ"

Kısa çalışma ödeneğine işletmeler dijital ortamdan başvuru yapabilir. Geçen seneki örneğimizde ortalamamız 11-12 gündü bu sene daha fazla başvuru aldık. Başvuruları 60 günden önce tamamlayacağız. Sektör şartımız yok. Ödenek işsizlik sigorta fonundan karşılanacak. En fazla 3 ay ödenecek. Ödeneğin üst limiti şöyle, aylık asgari ücretin brüt tutarının 1,5 katını geçemiyor. Asgari ücretli net ücretinin yüzde 75'ini almış olacak. Yaklaşık 420 bin sigortalı için 19 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. İmalat sektörü ilk sırada. İkinci sektörümüz konaklama ve yiyecek hizmetleri.

"1.000'ER LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ 1 NİSAN'DA BAŞLAYACAK"

2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemesi 1 Nisan'da başlayacak. Vatandaşlarımız vakıflara fiziki başvurudan kaçınsınlar. Telefonla arasınlar. Emekli ikramiyeleri de 7-11 Nisan'da ödenecek. Vatandaşlar evlerinde kalsın biz ulaştırmaya gayret ediyoruz."

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Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000’er liralık destek ödemeleri 1 Nisan’da başlayacak
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Nisan, Ekonomi, Güncel

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İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak

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