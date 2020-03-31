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Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak

Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'nin hesaplara geçme tarihi belli oldu. Doğum yılının son rakamı; 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2'sinde, 2 ve 7 olanlar 3'ünde, 3 ve 8 olanlar 4'ünde, 4 ve 9 olanlar 5'inde ödemeleri alabilecek.

31.03.2020 14:09 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:08

Koronavirüs salgını sebebiyle oluşan ekonomik problemlerin ardından; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi ailelere 1.000'er TL'lik yardım yapılacağını açıklamıştı. Bakan'ın açıkladığı ihtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'nin hesaplara geçme tarihi belli oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelere ilişkin şu bilgiyi verdi:

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

ÖDEME TARİHLERİ

Doğum yılının son rakamı;

0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor."

Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL’lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Etiketler: Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel

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İhtiyaç sahiplerine verilecek 1000 TL'lik yardımın hesaplara geçeceği tarih belli oldu

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Haberler ›› Ekonomi ››Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak - Ekonomi

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