Son Dakika: İKA koordinasyonunda E-Ticaret uzmanlığı eğitimi başladı

Son dakika gelişmesine göre İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik düzenlenen "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı" Bölge Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin katılımlarıyla gerçekleşen...

Son Dakika: İKA koordinasyonunda E-Ticaret uzmanlığı eğitimi başladı
09.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 09.06.2020 13:05
İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) koordinasyonunda Karacadağ Kalkınma Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı işbirliğinde bölgede faaliyet gösteren işletmelere yönelik düzenlenen "E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı" Bölge Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin katılımlarıyla gerçekleşen panelle başladı.

Panelin açılışında konuşan İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, değişen ve gelişen dünyada E-ticaret'in öneminin her geçen gün arttığını söyledi. Akyılmaz, "Pandemi süreci de gösterdi ki artık insanlar dışarıya çıkıp mağaza mağaza gezerek alışveriş yapmaktansa, internet üzerinden sayısız mağazaya erişim sağlamayı tercih etmektedir. Biz de bölgelerimizde faaliyet gösteren işletmelerimizin hızla dijitalleşen dünyaya ayak uydurmalarını ve rekabet güçlerini attırmalarını sağlamak amacıyla bölge kalkınma ajanslarımızla beraber E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programını hayata geçirdik. İşletmelerimiz alacakları eğitimle e-ticaret pazar payını arttırarak ülkemizin e-ihracatına önemli katkı sunacak. Kalkınma ajansları bizler dijitalleşen dünyada işletmelerimizin kurumsal kapasitelerini geliştirici eğitimlere destek olmaya devam edeceğiz. Sekiz gün 24 saat sürecek eğitimin startını verdik. Eğitime katılan işletmecilerimize başarılar diliyor, katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ise "Ajansımızın sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır ve Şanlıurfa'da son dönemde yeni yatırımların ivme kazandığını görmekteyiz. Özellikle teşvik uygulamaları sayesinde mevcut sanayi alanlarını bir yandan genişletirken diğer yandan yenilerini yatırımcılarımızın kullanımına hazır hale getiriyoruz. Firmalarımızın üretim kapasitelerini artırmaya yönelik desteklerimizin yanı sıra onların kurumsal yapılarını geliştirmeye ve pazar paylarını artırmalarına yönelik eğitimler sunuyoruz. Bu kapsamda Dicle ve İpekyolu Kalkınma Ajanslarıyla ortaklaşa, firmalarımıza yönelik e-ticaret eğitim vereceğiz. E ticaretin dünya genelindeki hacmi, son üç yılda yüzde 73 artış göstererek 3,5 trilyon dolara ulaştı. Her yıl ortalama yüzde 30 büyüme gösteren global e-ticaret pazarının 2021 yıl sonu hedefi olan 5 trilyon dolarlık hacme ise salgın nedeniyle 2020 yılının sonunda ulaşacağı öngörülüyor. Küresel e-ticaret hacminin yüzde 64'ünün gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye. Türkiye'de genç nüfus potansiyeli bakımından ilk 10 şehir arasında yer alan Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde e-ticaret girişimlerinin sayısının artması, mevcut hizmet ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin e-ticarete yönlendirilebilmeleri amacıyla Ajansımız önümüzdeki dönemde bir dizi çalışma yürütecek. Bu eğitim bu çalışmaların ilki. Eğitimin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı da, "E-ticaretin küreselleşen dünyada yeni iş modellerinden biri olduğunu, ticari faaliyetlere ilişkin tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini ifade ettiğini söyledi. Reklam, pazarlama, yeni ürün tanıtımı, siparişin alınması, ödemenin kabul edilmesi, teslim ve iade süreçlerini kapsadığını belirtti. Genel Sekreter Alanlı "E-Ticaretin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu özellikle Covid-19 sürecinde bariz bir şekilde gördük. Evlerinde bulunan insanlar her türlü ihtiyaçlarını oturdukları yerden elektronik ortamda sipariş vererek temin etmişlerdir. Bunun sonucunda ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada e-ticaret hacmi hiç olmadığı kadar büyüyerek gelişme göstermiştir. Bizlerde bölge olarak bu imkanı rekabet edilebilirliği artırmak için değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Video konferans üzerinden günde 3 saat olmak üzere, 8 gün 24 saat sürecek eğitim sonunda kursiyerlere E-ticaret Uzmanlık sertifikası verilecek. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Karacadağ, İpekyolu, Dicle, Güncel, Haber

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