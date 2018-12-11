Emniyet Müdürünün Şehit Edildiği Olayla İlgili Konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Gözyaşlarını Tutamadı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, makamında uğradığı saldırı sonucu şehit düşen Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olayını incelemek üzere Rize'ye geldi. Soylu gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Emniyetimiz gerekli ifadeleri aldı. Yaralılardan birine müdahale devam ediyor." açıklamasında bulundu.

BAKAN SOYLU, SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Bakan Soylu, beraberindeki Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Emniyet GenelMüdürü Celal Uzunkaya ve diğer yetkililerle Rize Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Soylu ve beraberindekileri hastanenin acil servisi önünde, Rize Valisi Kemal Çeber, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve diğer ilgililer karşıladı. Bakan Soylu, Vali Çeber ve diğer ilgililere başsağlığı diledikten sonra hastaneye girdi.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ'NİN EŞİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu saldırıda bacağından yaralanan koruması Yiğit Can Köksal'ı ziyaret eden Soylu'nun, göğüs ve sırtından yaralanan ve ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ın durumu hakkında da yetkililerden bilgi alacağı öğrenildi. Bakan Soylu, şehit Emniyet Müdürü Verdi'nin eşi Leyla Verdi'ye taziyelerini iletti.

SON DURUMU MERAK EDEN VATANDAŞLAR HASTANENİN ÖNÜNDE TOPLANDI

Öte yandan, hastane çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken yaralıların durumunu merak eden vatandaşların da hastane önüne geldiği gözlendi.

"MEMLEKETE FAYDA SAĞLAYACAK BİR KAHRAMAN EVLADIMIZI KAYBETTİK"

Emniyet Müdürlüğündeki silahlı saldırı sebebiyle Rize'de bulunan Bakan Soylu, açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Emniyetimiz gerekli ifadeleri aldı. Yaralılardan birine müdahale devam ediyor. Koruma polisi olayı duyup olaya müdahele edince bir el ateş edip saldırganı vuruyor, tabi saldırgan da ateş ediyor. Sonra silahını bırakıp teslim oluyor. Memlekete fayda sağlayacak bir kahraman evladımızı kaybettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Vali'den bilgi aldı.