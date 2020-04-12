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Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir

Son dakika: İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini ve kendisinin göreve devam edeceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir" denildi.

12.04.2020 23:46 | Son Güncelleme: 13.04.2020 00:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cuma akşamı gece yarısından 2 saat önce sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle sokaklarda oluşan izdiham görüntülerinin ardından görevinden istifa etme kararı almıştı. Soylu, Twitter hesabından, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir. Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir. Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir.

Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir
Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir

SOYLU, "GÖREVDEN AYRILIYORUM" DİYEREK İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" diyerek istifa ettiğini açıklamıştı.

Soylu istifasına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah Milletimizi korusun... Saygılarımla Süleyman Soylu"

Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir
Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu’num istifası kabul edilmemiştir
Etiketler: Süleyman Soylu, Güncel

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