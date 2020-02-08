Son dakika: İmamoğlu'ndan ulaşım zammıyla ilgili bir açıklama daha: Vatandaş tepkisinde haklı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 7. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılış programına katıldı. Fuar çıkışında gazetecilerin ulaşım zammıyla ilgili sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, vatandaşın tepki göstermekte haklı olduğunu belirterek, "İnanın maliyetlerin çok altında bir zam yaptık diyebilirim" dedi.

Vatandaşların zam tepkisi konusunda sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

*Vatandaşların zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Bu hakkı. Çünkü, bugün Türkiye'de yaşamanın, yaşam koşullarının, ekonomik zorlukların farkındayız.

*Bunu biliyoruz. 3 yıldır; 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı var. Otobüslerimiz 3 yıldır zam yapmıyor. Ama Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok.

*Yani yakıt zammını, o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az 2 katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizi şu an yaptığımız; hizmetimizi sürdürebilme çabası.

"BUNDAN ÖNCEKİ ZAMLARIN ISKALANMASINA GÜLÜYORUM"

*Ama vatandaşımızın yanında olma konusundaki çabamızdan ötürü de inanın maliyetlerin çok çok altında kalan bir zam yaptık diyebilirim. Yoksa, bugünkü ekonomik koşullarda vatandaşımız haklı.

*Trajikomik ifadelerde bulunan bazı siyasilere de gülümsüyorum. Çünkü niye gülümsüyorum? Sanki Ekrem İmamoğlu'nun zam yaptığı bir husus üzerinden, daha önceki zamları ıskalamaları ve bunun üzerinden siyaset yapmalarına üzülüyorum. Biraz da gülümsüyorum açıkçası. Ama halkımız, her yapılan zamma tepki göstermekte haklı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından toplu ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam kararı alınmıştı. Özel halk otobüsü, İETT, metro ve metrobüs tarifelerinde en kısa mesafe ücreti 2,60 liradan 3,50 liraya yükselmişti. Yeni tarife 10 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.