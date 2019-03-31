Son Dakika! İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın "Kazandık" Açıklamasına İlk Yorum: Ayıplıyorum

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımı devam ederken kameraların karşısına geçti. AK Partili rakibi Binali Yıldırım'ın " İstanbul'u kazandık" çıkışıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Manipülasyon yapıyor, ayıplıyorum" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"SEÇİM KURULLARINI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

"Toplumu İstanbulumuz ve Türkiyemizi bilgilendirme konusundaki bilgilendirmemize devam ediyoruz. Her iki il başkanımız da benimle birlikte. Bütün seçim kurullarını tek bir oy için bile sıkıntı yaşanmaması için göreve davet ediyorum. Bütün seçim kurullarında görev alan bütün görevlilere teşekkür diliyorum."

"İKAZIMI YENİDEN YAPIYORUM"

"Uyarımı, ikazımı yeniden yapıyorum tek bir oyun vebali üzerinizdedir. Pürdikkat oyların kayda girmesi sağlanmalıdır. Biz sürece hassasiyetle bir kontrol mekanizması gibi görevimize devam ediyoruz. Bu seçim bir tarafın kazandığı, bir tarafın kaybettiği seçim değildir. Yerel seçim o şehirde yaşayan herkesin kazandığı seçimlerdir."

"GÖREVLERİNİZE EN HASSAS ŞEKİLDE DEVAM EDİN"

"Dolayısı ile şu anda kontrol mekanizması görevine devam eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen görevlerinize en hassas şekilde, gülümseyerek, yanınızdaki insanlara teşekkür ederek devam edin."

"PSİKOLOJİK BİR SÜREÇ..."

"Uzun bir süredir AA'nın yine hassasiyetle giriş yaptığı konusundaki kaygılarım devam etmektedir. Psikolojik bir süreç tahayyülü vardır. Tekrar AA'yı görevini yapmaya davet ediyorum. AA vatandaşların vergileri ile yürümektedir. Ben kimsenin kimsenin hakkını yemem, hakkını da yedirtmem. Bunun altını çiziyorum."

"ALDIĞIMIZ OY 50,51"

"Biz tutanaklara göre giriş yapmaya devam ediyoruz. Yüzde 76,1'dir. Buna göre bizim aldığımız oy yüzde 50,51 rakibimizin aldığı oy ise yüzde 46,55'tir."

YILDIRIM'A YANIT: AYIPLIYORUM

Binali Yıldırım'ın "İstanbul'u kazandık" çıkışıyla ilgili konuşan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Manipülasyon yapıyor Kendilerini uzun yıllardır görev yapmış biri olarak göreve davet ediyorum. Kazandık demesini ayıplıyorum. Lütfen süreci beklesinler."