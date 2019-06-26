26.06.2019 13:42
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Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu

Son dakika! Resmi olmayan sonuçlara göre 23 Haziran seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30'da İBB Başkanlığı görevini devralacak.

23 Haziran İBB Başkanlığı seçimini Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında yarın saat 18.30'da gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB),23 Haziran'da yeniden belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için hazırlıklar başladı. Belediye Sarayı Atatürk posteri ve bayraklarla donatıldı. Belediye önünde yapılacak konuşma için ses düzeninin kurulumu sabah erken saatlerde yapıldı.

MÜHRÜ VALİ YERLİKAYA'DAN ALACAK

İBB görevlilerinden edinilen bilgiye göre İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra belediyeye gelecek ve başkanlık mührünü, İBB Başkanlığı'nı vekaleten yürüten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan alacak. Devir teslim töreninin ardından Başkan İmamoğlu, belediye önünde toplanması beklenen kalabalığa hitaben bir konuşma yapacak. Hazırlık çalışmaları İBB ve Valilik görevlilerinin koordinasyonunda yürütülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30'da gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Devir teslim törenine ilişkin açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, "Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18:30'da Saraçhane'deki İBB binası önüne bekliyorum" dedi.

Son dakika! İmamoğlu'nun görevi devralacağı tarih belli oldu
İstanbul , Ekrem İmamoğlu , İstanbul Büyükşehir Belediyesi , Politika , Güncel

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