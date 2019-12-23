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Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Adalıların talebi üzerine 35 adet turistik fayton kalacak. Geriye kalanların hepsi kaldırılacak" dedi.

23.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:09

Son günlerde ruam hastalığıyla gündeme gelen 'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı. Adalar'da sadece 35 turistik fayton kalacak.

"FAYTON KALKIYOR"

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.

İBB KANAL İSTANBUL'DAN ÇEKİLECEK

İmamoğlu, son dönemde tartışma konusu olan Kanal İstanbul projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Daha önceki açıklamalarında bu projenin 'İstanbul'a ihanet' olduğunu belirten İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Adalar'da ruam hastalığına yakalanan atlar, sessizce gömülmüştü. Gömü alanlarının daha sonradan ortaya çıkması büyük yankı uyandırmış ve Adalılar ve birçok hayvan sever ayaklanmıştı. Daha sonra İstanbul Valiliği devreye girmiş ve Adalar'da 3 ay boyunca faytonlarla at koşulmasını yasaklamıştı.

Son Dakika: İmamoğlu: Vatandaşlarımızın talebi üzerine Adalar'da fayton kalkıyor

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Adalar, Ekonomi, Güncel


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