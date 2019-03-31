Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, oy sayımı devam ederken aldığı oy oranına ilişkin açıklama yaptı. Kendisine ulaşan rakamları paylaşan İmamoğlu, "Yüzde 53,2 oy alıyorum" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"ENTERESAN VERİLERLE YAYINLAR BAŞLADI"

"Şu anda sandıklar kapanalı yaklaşık 3 buçuk saat oldu. Sayım işlemleri devam ediyor. Tutanaklar sistemlere giriliyor. Biz de sıkı bir şekilde sistemimizde süreci takip ediyoruz. Ancak yine ne yazık ki daha önceki seçimlerde de yaşadığımız gibi tek kaynaklı girişten dolayı çok enteresan verilerle yayınlar başladı."

"22.00'YE KADAR KESİN SONUÇLARIN GELMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

"YSK'nın uyarıyı bir, buçuk saat sonra yapması üzücü. Bizim sistemimizde her dakika oranımız yükseliyor. Kendi sistemimizdeki veriler yüzde 27,56 girişimiz var. İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesin sonuçların gelmesini beklemiyoruz."

"BENİM OYUM 53,2"

"Şu anda 27,6 girilen verilere göre, CHP adayı olarak benim oyum yüzde 53,2. Rakibimizin ki ise yüzde 44,1. Anlık yansıtılan verilerde rakibimizin bir anda artış gözlemleniyor. Bu son veri TV'lerden aldığımız yüzde 50,32."

"VERİ VERMEYE MECBUR KALDIK"

"Enteresan bir şekilde bir çok şehirde veri girişleri yavaşlarken İstanbul'da bir anda arttı. Biz de kendi sistemimizden gayet emin olarak takip ediyoruz. Her satırı dikkatle yazıyoruz. Varsa bir manipülasyon, AA'yı hassasiyete davet ediyorum verileri elden geçirsinler. Bizdeki veriler dörtte biri aşmış durumda, veri vermeye mecbur kaldık."

"RAKİBİMİZİN 44,1"

"Tekrar ediyorum ben bu veriyi paylaşmak zorunda kaldığım için paylaşıyorum. Bizim sayımını yaptığımız 27,6 sandıktan gelen sonuçlara göre oyumuz yüzde 53,2 rakibimizin oyu 44,1."

"BİR ANDA YÜZDE 70'E FIRLADI"

"Bir anda yüzde 50'den sandık oranı yüzde 70'e fırladı. Biz hem YSK'yı hem de AA'yı görevini yapmaya davet ediyoruz"

İMAMOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA

Ekrem İmamoğlu, basın toplantısının ardından bir kez daha kameraların karşısına geçerek elindeki son verileri paylaştı.

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Son verimiz yüzde 36.5 açılan sandık oranı 52.42 Ekrem İmamoğlu 44.84 Benim açıklamamdan sonra, YSK'nın verdiği veri akış hızı yavaşladı. Burada açık bir manipülasyon var. Lütfen İstanbul verileri denetlensin. Devletin kurumu AA'ya hassasiyete göreve, adaletli bir duruşa davet ediyorum." ifadelerini kullandı.