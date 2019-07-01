İmar Barışı başvuru tarihi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.

Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı karar şu şekilde;

Karar Sayısı: 1267



31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3194 sayılı imar Kanununun geçici 16 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Haziran 2019

Fuat OKTAY CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

30/6/2019 TARİHLİ VE 1267 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere 15/6/2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt bedeli ödeme süresi; yapı kayit bedelinin en az %25'inin 31/7/2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31/12/2019 tarihine kadar uzatılmıştır.