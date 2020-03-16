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Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı

Son dakika: Dünya üzerindeki insanların sağlığını tehdit etmekle kalmayıp dünya ekonomisini de derinden sarsan koronavirüse karşı IMF, 1 trilyon dolar krediyi hazır ettiklerini açıkladı.

16.03.2020 15:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:59

Dünya ekonomisinde büyük krizlere yol açacağı tahmin edilen koronavirüs ve ekonomik etkilerine karşı IMF, (Uluslararası Para Fonu) bir trilyon dolar krediyi aktif hale getirmek için hazır olduklarını duyurdu.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyada 6 bin 500'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Dünya üzerinde 200 bine yakın insana bulaşan hastalık Türkiye'de de 18 kişide tespit edildi. Virüs sadece sağlık sorunları değil, ekonomik anlamda yaratacağı krizlerle de dünyayı endişelendiriyor.

IMF'NİN 1 TRİLYON DOLARLIK VİRÜS KREDİSİ HAZIR

IMF, koronavirüse karşı mücadele için 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesini aktif hale getirmek için hazır olduğunu açıkladı.

ABD MERKEZ BANKASI FAİZİ 0'A İNDİRDİ

Dün akşam da ABD Merkez Bankası, koronavirüs yüzünden derinden sarsılan ekonomiyi canlandırmak için faizi yüzde 0-0,25 aralığına çekti.

Kovid-19'un önemli bir ekonomik zorluk yarattığını vurgulayan ABD Merkez Başkanı Jerome Powell, şu değerlendirmede bulundu: "Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına girmiştir."

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Etiketler : Sağlık, Dünya, Ekonomi, Güncel

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Yorumlar (7)
DOĞRUBU VATANDAŞ:Kredi? Yani faizli borç para! Yiyorsa bu güne kadar sömürdüklerinizin bedeli olarak bedava yardım etseniz ya! Kriz fırsatçılığı. . .
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EMİR:İşin ucu zengin parronlara dayaninca IMF ne yapacağını şaşırdı dünyanın en zenginleri ne bulaşmaya başlayınca tutusmaya başladılar
Cevap Yaz 0 0
SİFON:Hani bizden borç isteyen İMF mi??
Cevap Yaz 0 0
BİRİSİ:bu iş en çok imf ve ilaç kolonya temizlik şirketlerine yaradı
Cevap Yaz 0 2
SALOKO:kötü günde ülkeleri borçlandırıp tuzağa çekmek isteyen İMFFFFff
Cevap Yaz 0 9
BU MEMLEKETLİ:sana sonuna kadar katılıyorum kardeşim
0 1
BU PARA:BU PARA ACİLEN TÜRKİYEYE HİBE EDİLMESİ LAZIM. . GEREKLİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI LAZIM
Cevap Yaz 7 1

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