Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi

Son dakika: IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Türkiye ve Rusya'nın koronavirüs salgını nedeniyle yardım isteyen ülkeler arasında olmadığını söyledi.

30.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:07

Çin'den tüm dünyaya yayılan ve özellikle Avrupa 'da etkisini gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF), 50 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurmuştu. IMF, ilk kredisini de 120 milyon 900 bin dolarla Kırgizıstan'a vermişti. Türkiye 'nin yardım talebinde bulunup bulunmayacağı merak konusu olurken, IMF'den konu hakkında bir açıklama geldi. IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen, "Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil" dedi.

Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
IMF Avrupa Direktörü Poul Thomsen

'AVRUPA ÜLKELERİ AYDA YÜZDE 3 GSYH DÜŞÜŞÜ İLE KARŞI KARŞIYA'

IMF'nin internet sitesinde koronavirüs salgınının etkilerini değerlendiren Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucuayda yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Thomsen, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) müdahaleleri ile Avrupa İstikrar Mekanizması'nın yüksek borçlu ülkelerin krizden çıkabilmesine sağlamak için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
IMF Başkanı Kristalina Georgieva

"1 TRİLYON DOLARLIK KREDİ KAPASİTEMİZ VAR"

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin destek talep edebilecek düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler için acil durum finansman kaynağı ayırdığını belirterek "Üyelerimizin cömertliği sayesinde, toplam 1 trilyon dolarlık kredi kapasitemiz var. Düşük ve orta gelir gelirli ülkeler için bir IMF programına ihtiyaç duymadan ulaşabilecekleri 50 milyar dolarlık acil durum finansmanına sahibiz" demişti.

#13067841##

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Avrupa, Rusya, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

IMF: Türkiye ve Rusya koronavirüs nedeniyle yardım isteyen ülkeler arasında değil

İlgili Haberler

IMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan’a verecekIMF ilk koronavirüs kredisini Kırgızistan'a verecek
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacakIMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladıSon Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
IMF’den 6 maddede koronavirüs için tespit ve önerilerIMF'den 6 maddede koronavirüs için tespit ve öneriler
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF’den 5 milyar dolar yardım talep ettiSon dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
29 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!29 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Ekonomi
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Ekonomi
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu
İstanbul’da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı Ekonomi
İstanbul'da gıda yardımı nasıl yapılacak? Vali Yerlikaya detayları anlattı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

18:34: Borsa günü yatay tamamladı - Ekonomi 18:27: TTK'da üretim durduruldu - Ekonomi 18:26: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi 18:23: BIST100 yüzde 0.07 düştü, dolar 6.58 lirada - Ekonomi 18:22: Rusya Merkez Bankası'ndan ekonomik faaliyetlerde düşüş uyarısı - Ekonomi 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi 16:33: Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi - Ekonomi 15:36: Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı - Ekonomi 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi