Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Külliye'de Erdoğan'la görüştüğünü kaleme aldı. Türkiye'nin gündemini sarsan iddia kulisleri hareketlendirirken Turan, Erdoğan'la görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu da söylemişti. Hakkındaki iddialara ise Muharrem İnce canlı yayında cevap verdi. İnce,"Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "İsmi açıkla" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir CHP'li ile bir araya geldiği ve görüşmede bu kişinin genel başkanlığının konuşulduğu iddiaları CHP içinde yeni bir tartışma başlattı.

İddiayı gündeme getiren gazeteci Rahmi Turan'ın kaynağının kendisine "Erdoğan'la görüşen CHP'linin Muharrem İnce olduğunu" söylediğini ileri sürmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE RET

Tartışmaların odağındaki isim Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nu arayarak bir teklifte bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'na "İddialara fotoğrafla cevap verelim" dedi. Fakat Kılıçdaroğlu, "Görüşürüz, bakarız" diyerek teklifi olumlu karşılamadı.

Kılıçdaroğlu'nun "Külliye'ye giden ismi biliyorum" açıklamasının ardından canlı yayında konuşan İnce şunları söyledi:

BU TEZGAHI KİM KURDU ORTAYA ÇIKARILMALIDIR

Ben partimi gözüm gibi sakınırım. Adeta yalvardım. 'Bu yalan' dedim. Şimdi geldiğimiz noktada bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Buraya Muharrem İnce gitmedi. Hiç kimse de gitmedi. Bu tezgahı kim kurdu ortaya çıkarılmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı seçim gecesi üretilen dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretilmiştir. Partideki küçük bir grup üretmiştir. Bu grup dedikodu üretmeye devam etmektedir. Bu grubun Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama milyonların umutları üzerinden entrika çevirenlerden de utanç duyuyorum.

Beni yıpratmak için harcadıkları enerjiyi AKP'ye karşı harcasalar emin olun iktidar olacağız. Bu kumpasçılar CHP'de bir prangadır.

"ERDOĞAN BU KONUNUN HİÇBİR YERİNDE YOK"



Erdoğan bu konunun hiçbir tarafında yoktur. Erdoğan bunun neresinde? "Bir iddian varsa ispat et. Görüştüğümü iddia ediyorsan açıkla istifa ederim" dedi. Bu malzemeyi veren sensin. İftira atarak bunu yapan sensin.

CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

Bir çağrım da sayın Kılıçdaroğlu'nadır. 'Şaşırmadım, biliyorum isim veremem' dedi. Şaşırmadıysanız bunu biliyorsunuz demektir.

''Saray komplosu' diyerek çıkamazsınız. Erdoğan'ın bu ülkeye çok kötülüğü var. Ben Saray'ı aklamıyorum.

Ama bunu neresinde Saray. Erdoğan bunun neresinde. Çıktı meydan okudu. Saray bu memlekete çok kötülük yapmış olabilir ama bu başka bir şey. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi sen veriyorsun.

"GENEL BAŞKAN'A BARIŞ ELİNİ UZATTIM, KABUL ETMEDİ"

Kim bu hain? Bu bugün Muharrem İnce'ye kurulur, yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na kurulur. Ben Genel Başkan'a barış elini uzattım kabul etmedi."Gel temizleyelim bunu" dedim. Kabul etmedi. Mücadele edeceğim: tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim. Doğru yaptığıma inanıyorum çünkü.