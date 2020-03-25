Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olurken İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

KİMDEN KAPTIĞININ TESPİTİ MÜMKÜN DEĞİL

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Prensin, son haftalarda kamu görevini yerine getirirken çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.