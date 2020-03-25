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Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Tüm dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinden Prens Charles'ta da görüldü.

25.03.2020 13:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:49

Koronavirüs dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olurken İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

KİMDEN KAPTIĞININ TESPİTİ MÜMKÜN DEĞİL

Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

Prensin eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın testinin negatif çıktığı bildirilen açıklamada, hükümetin ve doktorların tavsiyesi uyarınca, Prens ve Düşesin İskoçya'da kendilerini tecrit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Prensin, son haftalarda kamu görevini yerine getirirken çok sayıda görüşme yaptığı, dolayısıyla virüsü kimden kaptığının tespit edilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

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NE OLMUŞTU?

93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, 19 Mart'ta Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne gitmişti.

İngiliz basını, Kraliçenin Başbakan Boris Johnson'la yaptığı haftalık olağan görüşmelerini bir süre telefon üzerinden gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını yazmıştı.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumunun açıklamasına göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı dün 335'ten 422'ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.

Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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Yorumlar (11)
BAŞAK AYÇİN:Hiç umurumda değil ama magazinsel olarak bakarsak doğru.
Cevap Yaz 0 1
PLAN:amerikanın planı takırr takırr işliyor
Cevap Yaz 2 2
KORONACI:Bu virüs zengin fakir kral dinlemez. Siz daha bu çinlileri bu dünyada yer verin bu çinliler daha çok başımıza bela olacak.
Cevap Yaz 0 3
DRD:İngiltere Hastalık önlemini almamış ülkelerden biridir. ''Brezilya, Hindistan, İngiltere'' bu ülkeler hastalık hakkında hiçbir çabaları yoktur. Sürü psikolojisi herkes hasta olur iyileşir bağışık kazanır kafasındadır.
Cevap Yaz 0 2
EMRE:türklere en cok zarar veren ailenin ferdi ama insan üzülüyor tabi
Cevap Yaz 0 1
GURBETCİ:Umrumuzda degil bize ahmetten mehmetten ayseden fatmadan haber ver, tek soylemek istedigim Turkiye Ve Turkler Akparti gibi Bir hukumet olduguna cok sansli, basimizda CHP olsaydi mazallah su an irandan beter olurduk.
Cevap Yaz 17 13
BAŞAK AYÇİN:17 Ağustos depremini hatırlıyorum da o depremzedelerin perişanlıkları, Ortada olmayan resmi yardım derneğimiz, ne ölüsü ne dirisi bulunamayan yüzlerce evlat, depolarda çürüyen yardım malzemeleri. . . Oysa deprem ne global ne de ülke çapında idi. Yalnız Marmara bölgesine mahsus büyük bir felaketti. Depremde sayısız canı kurtardığı halde sırf soyadına gıcık oldukları için ''''show yapmak''la itham edilen Nasuh Mahruki''den bir özür bile dilemeyen devlet. .
2 2
BENANA:Dünya yı yönetenlerin değişmesi lazım özellikle bu sömürgecilerin bu yüzden güzel haber
Cevap Yaz 4 12
FİKO:Va be adam kral olmadan gideçek
Cevap Yaz 0 15
ALİ:Çok şükür çok sevindik. . Rabb''im bunların ve benzerlerinin tüm nesline bulaşmasını nasip etsin inşallah
Cevap Yaz 2 11

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