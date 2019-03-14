Son Dakika! İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in Önerisini Kabul Etti

İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve İngiltere Başbakanı'nın Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.
TASARI 202'YE KARŞI 412 OYLA KABUL EDİLDİ
İngiliz parlamentosu, hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti. Tasarı 202'ye karşı 412 oyla kabul edildi.
Parlamento, ikinci kez referandum yapılmasını ve Brexit sürecini yürütme görevini hükümetten almayı ögören tasarınları ise 85'e karşı 249 oyla reddetti.
NE OLMUŞTU?
Salı günü Theresa May'in AB ile yaptığı Brexit anlaşmasını reddeden parlamento, Çarşamba günü de 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğini reddederek ülkenin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılması önerisine karşı çıkmıştı.
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