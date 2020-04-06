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Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı

Son dakika: Dün koronavirüs belirtileri devam ettiği için hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı.

06.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:50

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın devam eden koronavirüs belirtileri nedeniyle dün akşam Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırıldığı hatırlatıldı.

Johnson'ın dünden bu yana doktor gözetimi altında tutulduğu kaydedilen açıklamada, "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı." ifadesi yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKALET EDECEK

Başbakan'ın, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın gerektiğinde kendi yerine vekalet etmesini istediği duyurulan açıklamada, Johnson'a mükemmel şekilde bakıldığı belirtildi.

İNGİLİZ BASINI DURUMUNUN AĞIRLAŞTIĞINI YAZMIŞTI

İngiliz basını, Londra'daki St Thomas Hastanesine kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını ve halen öksürük ve ateş görüldüğü belirterek, durumunun ağırlaştığını iddia etmişti.

Söz konusu haberler üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Johnson, "Dün gece doktorumun tavsiyesi üzerine hala koronavirüs semptomları yaşadığım için bazı rutin testleri yaptırmaya hastaneye gittim. İyi durumdayım ve ekibimle temas halindeyim, bu virüsle savaşmak ve herkesi güvende tutmak için birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Başbakanlık ise gün içinde Johnson'ın hastanede rahat bir gece geçirdiğini, bir süre daha gözlem altında kalacağını ve bu sırada görevini sürdüreceğini duyurmuştu.


Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Etiketler: Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

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