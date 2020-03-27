Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı

Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testi de pozitif çıktı.

27.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:12

Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor. İngiltere 'de koronavirüs salgını nedeniyle 578 kişi ölürken vaka sayısı 11 bin 658 oldu. İngiltere'de hastalığa yakalanan önemli isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

JOHNSON VE SAĞLIK BAKANI DA YAKALANDI

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı. Johnson'ın ardından İngiltere Sağlık Bakanı da koronavirüse yakalandığını açıkladı.

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede başlangıçta "sürü bağışıklığı" denilen farklı bir metodu tercih etti. Virüsün doğal yayılımı sonucunda insanların oluşturacağı bağışıklıkla virüse karşı mücadele edileceği söylenen bu metodun tek uygulayıcısının İngiliz hükümeti olması tepkileri de beraberinde getirdi. Bilim çevrelerinden gelen tepkilerin ardından hükümet metot değişikliği kararı vermiş olsa da, karar alma sürecinde sergilenen zafiyetin ağır sonuçları olması bekleniyor. Salgınla mücadelede göstereceği performans Başbakan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri açısından belirleyici olacak.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 bin 658 kişi koronavirüs salgınına yakalandı. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden sayısı ise 578.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İngiltere’de Başbakan’ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı
Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

Haberin Videosu :

İngiltere'de Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı

İlgili Haberler

Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs testi pozitif çıktıSon Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları AçıkladıKoronavirüs erkekliği öldürüyor mu? Koronavirüs sperm sayısını azaltıyor mu? Corona virüs ve erkeklik hormonu ilişkisi! Çinli Bilim Adamları Açıkladı
Boris Johnson kimdir? Boris Johnson nereli, dedesi kim?Boris Johnson kimdir? Boris Johnson nereli, dedesi kim?
Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktıSon Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere’de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiİngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı’nı terk ettiKraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
24 Mart itibariyle Türkiye’de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!24 Mart itibariyle Türkiye'de koronavrüsten kaç kişi öldü, kaç vaka var, kaç kişi iyileşti? Koronavirüs tablosu!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir
Buckingham Sarayı, Kraliçe’nin en son ne zaman Başbakan’la görüştüğünü açıkladı Haberler
Buckingham Sarayı, Kraliçe'nin en son ne zaman Başbakan'la görüştüğünü açıkladı
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi Haberler
Köşeye sıkışan Trump, bazı ülkelerden tıbbi malzeme yardımı istedi
Dünyaca ünlü grup Rammstein’in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı Haberler
Dünyaca ünlü grup Rammstein'in vokalisti Till, koronavirüse yakalandı
Felaketi yaşayan Avrupa’dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü Haberler
Felaketi yaşayan Avrupa'dan bir kötü haber daha geldi: 769 kişi öldü
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Elon Musk ve ünlü oyuncunun asansörde uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı Haberler
İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı

Son Dakika Dünya Haberleri

17:21: Atakum'da 'can dostlar' unutulmadı - Haberler 17:19: Korona virüse karşı bitkisel ürünlere talep arttı - Haberler 17:17: Polis, salgın riski altındaki yaşlıların ayağına gitti, banka işlemlerini halletti - Haberler 17:16: Belediyeden sıra dışı virüs önlemi - Haberler 17:14: Rusya koronavirüs turizmine başladı, özel karantina odası 200 dolar - Haberler 17:09: Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir - Haberler 16:50: Buckingham Sarayı: Kraliçe en son 11 Mart'ta Başbakan Johnson'la görüştü - Haberler 16:34: ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi - Haberler 16:10: 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu - Haberler 16:01: Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı - Haberler 15:50: Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı