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Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Koronavirüse karşı sürü bağışıklığı yöntemiyle tepki çeken İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın da koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

27.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:24

Koronavirüs salgını dünyada giderek yayılırken hastalığa yakalanan önemli isimlerden sonuncusu da İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu.

Tüm dünyada 25 bine yakın kişinin ölümüne neden olan ve 550 bine yakın insanda görülen koronavirüs etkisini giderek artırıyor.

JOHNSON DA YAKALANDI

Son olarak İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Johnson, ilk açıklamasında "Testim pozitif çıktı, kendimi karantinaya aldım. Virüsle savaşıp telekonferansla kabineyi yöneteceğim" ifadelerini kullandı.

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıktı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtildi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede başlangıçta "sürü bağışıklığı" denilen farklı bir metodu tercih etti. Virüsün doğal yayılımı sonucunda insanların oluşturacağı bağışıklıkla virüse karşı mücadele edileceği söylenen bu metodun tek uygulayıcısının İngiliz hükümeti olması tepkileri de beraberinde getirdi. Bilim çevrelerinden gelen tepkilerin ardından hükümet metot değişikliği kararı vermiş olsa da, karar alma sürecinde sergilenen zafiyetin ağır sonuçları olması bekleniyor. Salgınla mücadelede göstereceği performans Başbakan Boris Johnson'ın siyasi kariyeri açısından belirleyici olacak.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 11 bin 658 kişi koronavirüs salgınına yakalandı. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybeden sayısı ise 578.

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Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

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