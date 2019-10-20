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Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum

Son dakika: Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in soyundan gelmesi nedeniyle "Osmanlı Torunu" olarak adlandırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

20.10.2019 15:27

Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olması nedeniyle "Osmanlı Torunu" olarak tanınan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Barış Pınarı Harekatı yorumu geldi.

Başbakan Johnson, ABD ile varılan mutabakat sonucu Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesiyle ilgili konuştu. Johnson, "Operasyona ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum. ABD ile varılan anlaşma zaiyatı en aza indirecektir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştı. Harekatın 9'uncu gününde Türkiye'ye gelen Trump'ın A Takımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir toplantı gerçekleştirmiş, toplantıdan harekata 120 saatliğine ara verilmesi kararı çıkmıştı. ABD heyeti, bu süre zarfında terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den çekileceğini taahhüt etmişti.

Son dakika: İngiltere Başbakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı yorumu: Ara verilmesini memnuniyetle karşılıyorum

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