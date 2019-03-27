Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, "İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra istifa edeceğim" dedi. Ancak May belirli bir tarih vermedi.

"ANLAŞMAYI YAPMALI VE BREXİT'İ GERÇEKLEŞTİRMELİYİZ"

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanması durumunda istifa edeceğini açıkladı.

May, Muhafazakar Partili milletvekillerine yaptığı konuşmada, "Anlaşmayı yapmalı ve Brexit'i gerçekleştirmeliyiz. Ülkemiz ve partimiz adına doğru olanı yapmak için bu işi amaçladığımdan daha erken bırakmaya hazırım" dedi.

Gelişmeyi duyuran vekiller, May'in "Brexit'in sonraki aşamasında olmayacağını" kaydetti fakat istifaya ilişkin bir tarih vermedi.

İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını ocak ayında 230, mart ayında da 149 oy farkla reddetmişti.