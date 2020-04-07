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İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Son dakika: İngiltere Başbakanlık Ofisi, koronavirüs tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Başbakan'ın hala yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğu belirtilen açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

07.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 21:30

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Başbakan Boris Johnson'ın hala yoğun bakımda olduğu ve durumunun stabil olduğu aktarıldı. Açıklamada, Johnson'ın durumunun yakından takip edildiği söylendi.

Koronavirüse yakalanan Johnson geçtiğimiz akşam yoğun bakıma kaldırılmıştı.

JOHNSON 10 GÜNDE KÖTÜLEŞTİ

Ateş ve öksürük belirtileri gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı. O tarihten beri kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayımladığı videoda, "Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor" demişti. Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

Durumu düzelmeyen ve ateş ile öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, pazar akşamı hastaneye kaldırılmıştı.

"YOĞUN BAKIMA ALINDI"

İngiliz basınında, hastanede Johnson'a oksijen tedavisi uygulandığını, hala öksürük ve ateş görüldüğünü ve ne zaman taburcu edileceğinin bilinmediğini belirten haberler yer almıştı. Başbakanlıktan pazartesi akşamı yapılan açıklamada ise "Bu öğleden sonra Başbakan'ın durumu kötüleşti. Sağlık ekibinin tavsiyesi üzerine hastanedeki yoğun bakım ünitesine alındı" bilgisi paylaşılmıştı.

Başbakan'ın gerektiğinde kendi yerine Dışişleri Bakanı Raab'ın vekalet etmesini istediği açıklanmıştı.

NİŞANLISINDA DA VİRÜS BELİRTİSİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Başbakan'ın hamile olan nişanlısı Carrie Symonds da, 4 Nisan'da sosyal medya hesabından "Geçen haftayı koronavirüsün temel belirtileriyle yatakta geçirdim. Test edilmeme gerek yok, 7 gün dinlendikten sonra kendimi daha güçlü hissediyorum ve iyileşme sürecindeyim" paylaşımını yapmıştı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, Boris Johnson’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı
Etiketler: Boris Johnson, Başbakanlık, İngiltere, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

İngiltere Başbakanlık Ofisi: Başbakan Boris Johnson'un tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu stabil

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