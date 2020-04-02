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Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı

Son dakika: İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 569 artarak 2 bin 921'e ulaşarak 3 bine yaklaştı.

02.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere 'de ölü sayısı neredeyse 3 bine dayanarak 2 bin 921'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya ve can almaya devam ediyor.

ÖLÜ SAYISI 3 BİNE DAYANDI

İngiltere'de son 24 saatte 569 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e yükseldi.

İNGİLTERE'DE SALGINLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

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Etiketler: İngiltere, Dünya

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