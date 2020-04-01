Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi

Son dakika: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 563 artarak 2 bin sınırını geçti ve 2 bin 352'ye yükseldi.

01.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:48

Ülkeler bir yandan koronavirüs salgınını durdurmakla uğraşırken diğer yandan can kayıplarına engel olamıyor. İngiltere 'de son 24 saatte 563 kişi daha hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta görülen koronavirüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. İngiltere'de son 24 saatte ülkede salgınla ilgili yaşanan gelişmelerin sayılarını paylaştı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 563 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye çıkarken, vaka sayısı ise 4 bin 325 artışla 29 bin 475 oldu.

BİR HAFTADA BİN 887 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geçen hafta salı günü 465 olan kayıp sayısının, bir haftalık süreçte 1887 artışla toplam 2 bin 352'ye ulaşması endişeleri artırdı.

Sky News televizyonu, İngiltere'yi İspanya ve İtalya ile kıyaslayarak, ülkede binlerce ölümün görüleceği tahmininde bulundu.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyor.

İNGİLTERE'DE SALGINLA İLGİLİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede, ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü şekilde yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son Dakika: İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352’ye yükseldi

Kaynak: AA

Etiketler: İngiltere, Dünya

Haberin Videosu :

İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi

İlgili Haberler

Ukrayna’da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayınUkrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Çin’de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisinizÇin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz
ABD’li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecekABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek
Beyaz Saray’dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilirBeyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Son Dakika: İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428’e yükseldiSon Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir Haberler
ABD'de kafaları karıştıran korona araştırması: 8 metre uzağa gidebilir
Suudi Arabistan’dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Haberler
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelinde vaka sayısı 880 bini aştı
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktor kayıplara karıştı Haberler
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan doktor kayıplara karıştı
90 yaşında virüsten hayatını kaybetti! Yaptığı fedakarlık yürek dağladı Haberler
90 yaşında virüsten hayatını kaybetti! Yaptığı fedakarlık yürek dağladı
ABD’li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek Haberler
ABD'li hemşire gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu iyiye gitmeyecek
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haberler
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
Avustralya’da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı Haberler
Avustralya'da Müslüman hayırseverin yardımı, yaşlı adamı ağlattı

Son Dakika Dünya Haberleri

17:35: Marmaris'in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı - Haberler 17:35: Eskişehir gazeteleri yayınını sürdürecek - Haberler 17:35: Erzurumlu umreciler karantina sonrası memleketlerine döndü - Haberler 17:34: Otomobiliyle çarptığı köpeği ölüme terk edip böyle kaçtı - Haberler 17:33: Sağlık malzemesi taşıyan uçak İtalya için yeniden havada - Haberler 17:00: Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin - Haberler 16:55: Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı - Haberler 16:43: Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı - Haberler 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz 16:18: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi - Haberler 16:15: "Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 14:41: Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın