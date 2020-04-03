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Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

Son dakika: İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

03.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:46

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) Avrupa 'da en çok etkilediği ülkelerden olan İngiltere 'de bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, 684 can kaybıyla şimdiye kadarki en yüksek günlük artış kaydedilirken, vaka sayısı da 4 bin 450 artarak 38 bin 168 oldu.

Son 24 saatte 11 bin 767 test yapılırken, toplam test sayısı da 173 bin 874'ye yükseldi.

Ülkede, kısmi karantina kararının etkileri görülmeden önce vaka ve ölü sayısının birkaç hafta daha artmaya devam etmesi bekleniyor.

BAŞBAKAN TECRİDİ SÜRDÜRECEK

Kovid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, aradan geçen bir haftaya rağmen kendini tecrit etmeyi sürdüreceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda hastalığın üzerindeki etkisi görülen Johnson, "Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor." dedi.

Kısmi karantina süresince insanların sıkılmış olabileceğini anladığını kaydeden Johnson ancak sokağa çıkılmamasının önemini vurguladı ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.

Johnson'ın dün akşam sağlık çalışanlarının alkışlanması sırasında çekilen görüntüsünde de hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.

"İŞLER DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Boris Johnson, ülkedeki tüm evlere gönderdiği mektupta; salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti.

İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

Geçen hafta alınan kararlarla, halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken; marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler de kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ile Sağlık Bakanı Matt Hancock'un ise 27 Mart'ta Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı, 3 isimde de hastalığın hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

İSPANYA VE İRAN'DA DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, İspanya ve İran'da da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İspanya'da son 24 saatte 932 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu sayıların ardından İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e çıktı.

Türkiye'nin komşusu ve Çin'den sonra virüsün vurduğu ikinci ülke olan İran'da ise son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 artarak 3 bin 294'e yükseldi.

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Son Dakika: İngiltere’de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605’e yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Avrupa, Wuhan, Dünya

Haberin Videosu :

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi

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