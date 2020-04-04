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Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi

Son dakika: Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İngiltere'de son 24 saatte 708 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bini geçerek 4 bin 313'e ulaştı.

04.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Avrupa kıtasına sıçradıktan sonra burada etkisini hızla göstermeye devam ediyor. İtalya ve İspanya'yla birlikte İngiltere 'de de ölü sayısı her geçen gün hızlı bir şekilde artıyor.

ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 708 artarak 4 bin 313'e yükseldi. Ülkede son bir günde vaka sayısı da 3 bin 735 artarak 41 bin 903'e yükseldi.

KRALİÇE, İNGİLİZLERE SESLENECEK

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) binlerce kurban veren İngilizlere seslenecek.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Kraliçe'nin koronavirüs salgınına ilişkin bir video kaydı yaptığı ve bunun pazar günü akşam saatlerinde yayınlanacağı belirtildi. Salgın nedeniyle kocası Prens Philip ile Londra'daki Buckingham Sarayından 35 kilometre uzaklıktaki Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe'nin ulusa sesleniş konuşmasında halka moral vermesi bekleniyor.

Tahtaki 68 yılı boyunca sadece 4 kez ulusa sesleniş konuşması yapan Kraliçe'nin pazar günkü konuşması bu açıdan önemli görülüyor. Kraliçe daha önce 1991'de Körfez Savaşı, 1997'de Prenses Diana'nın ölümü, 2002'de annesinin ölümü ve son olarak da 2012'de tahttaki 60. yıl dönümü dolayısıyla İngilizlere seslenmişti.

EN GENÇ KURBAN AİLESİ OLMADAN TOPRAĞA VERİLDİ

Bu arada, İngiltere'de koronavirüse yenik düşen 13 yaşındaki İsmail Muhammed Abdulvahab, toprağa verildi. İsmail'in 2 kardeşinde de koronavirüs belirtileri görüldüğü için annesi ve diğer 4 kardeşi, defin sırasında mezarlıkta bulunamadı. İzole edildiği hastane odasında 31 Mart'ta tek başına ölen çocuğun, ailesi olmadan defnedilmesi üzüntüye yol açtı.

BİR GÜNDE İKİ HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

36 yaşındaki hemşire Areema Nasreen'in ardından 39 yaşındaki Aimee O'Rouke de hayatını kaybetti.

Ulusal Sağlık Hizmetleri Başhemşiresi Ruth May, ikisi de 3 çocuk annesi olan hemşirelerin ölümüyle ilgili olarak "Ailelerine, dostlarına ve meslektaşlarına en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bizden birileriydiler. Daha fazlasının ölmesinden endişe ediyorum. Lütfen onlar için evde kalın." dedi.

FUAR ALANI HASTANEYE ÇEVRİLDİ

Öte yandan, başkent Londra'daki Excel fuar alanı geçici hastaneye dönüştürülerek kullanıma açıldı.

İlk günlerde solunum cihazıyla donatılmış 500 yataklık kapasite sağlayacak olan hastanede ileriki günlerde toplamda 4 bin yatak olacak.

Son Dakika: İngiltere’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313’e yükseldi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Wuhan, Dünya, Güncel

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İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi

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