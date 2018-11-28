28 Kasım 2018, 13:22
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Son Dakika! İngiltere, Türkiye'nin Firari FETÖ Sanığı Akın İpek İçin Yaptığı İade Başvurusunu Reddetti

Son dakika! İngiltere, Akın İpek'i vermiyor. Türkiye'nin, firari FETÖ sanığı İpek için yaptığı iade başvurusu reddedildi.

İngiltere'de firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.

TANIKLAR DİNLENDİ, SAVUNMALAR YAPILDI

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında tanıklar dinlendi, deliller sunuldu ve sanıklar savunmalarını yaptı.

Akın İpek.

Türkiye, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle İngiltere'den firari FETÖ'cü Akın İpek'in iadesini talep etmişti.

Bu gelişme üzerine Akın İpek İngiltere'de gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. 50 bin sterlin kefaletle serbest bırakılan Akın İpek'in pasaportuna el konuldu ve yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Firari FETÖ sanığı Hamdi Akın İpek'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, İpek'in iadesini reddetti.

28 Kasım 2018 Çarşamba 13:22