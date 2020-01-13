Son dakika: İnşaatlar için verilecek kanun teklifi ile kat serbestliği kaldırılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, inşaatlar için verilecek kanun teklifine ilişkin, "Kaçak yapılarla ilgili cezai müeyyideler artacak" dedi. Muş, kat serbestliğinin de kaldırılacağını belirtti.

Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları:

"İmar planlarında yükseklikte herhangi bir sıkıntı bulunmayan bir uygulama söz konusu artık binalar istediği kadar yukarı gidemeyecek. Bundan sonra yükseklik kısıtlanacaktır. Mevcut olan yapılarla ilgili de 1 Temmuz 2020 tarihine kadar belediyelerin bunları düzeltmesini talep ediyoruz. Belediyeler bunu yapmazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bunu resen yapacak.

BELEDİYELER PARSEL BAZLI İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPAMAYACAK

Parsel bazlı plan imar değişiklikleri konusunda ise; bunlara son veriyoruz. Bundan sonra hiçbir belediye parsel bazlı imar değişikliği yapamayacak. Ancak talep olursa adadakilerin hepsinin rıza göstermesi suretiyle ada bazlı değişiklikler olabilir. Buradaki ortaya çıkacak değer artışıkamuya gidecek. Bu değer artışının yüzde 25'ini ilçe, yüzde 25'ini büyükşehir belediyesi, yüzde 25'i bakanlığın, yüzde 25'i de maliyenin hesabına yatırılacaktır. Fonksiyon değişikliğiyle ilgili bir kısıtlama getirmiyoruz. Sizin bir binanız var, okul olarak kullanıyorsunuz, hastaneye dönüştürmek istiyorsunuz. Bunun başvurusunda bulunabilirsiniz. Burada da değer artışının tamamı kamuya gelecektir.

BAZI İSTİSNALAR VAR

Afet riski altında dönüşüme tabii olan alanlar, kamu mülkiyetindeki ve belediye mülkiyetindeki alanlar ile vakıflar genel müdürlüğü mülkiyetindeki alanlar az önce bahsettiğim hükümlerden istisna olacaktır. Kamu oldukları için tekrar bir vergilendirme olmayacaktır.

KÖYLERDEKİ YAPILAŞMAYA VALİLİK ONAYI GELİYOR

Köylerde yapılacak yapılarla alakalı vatandaşların valilikten onay getirmesi gerekliliğini getiriyoruz. Ruhsata tabii olmayan yapılar vatandaşlarımız yapabilirler. Tek şartımız valilikten onay almaları. Bu süreç içinde şehirlerdeki gibi bir harç onlardan alınmayacaktır.

KAÇAK YAPILAR YIKILACAK VE PARA CEZASI ARTACAK

Kaçak yapılarla ilgili para cezalarında artışa gidiyoruz, yaptırımlar çok daha ağır olacak. Kaçak yapı hem yıkılacak hem de para cezası artırılacak."