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Son dakika: Irak Başbakanlığı, Beyaz Saray'dan ABD askerlerinin çekilmesini istedi

Son dakika: Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Beyaz Saray'a talepte bulundu. Irak, ABD-İran gerilimi patlak verdiğinde ülkesinde bulunan askeri unsurlara sınırları terk etme çağrısı yapmıştı ancak ABD kabul etmemişti. Irak Başbakanlığı bu kez resmi adım atmış oldu.

10.01.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:26

General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından zirveye çıkan ABD- geriliminde yeni bir adım attı. İki ülke arasındaki gerilime yakından şahitlik eden Irak, ABD yönetiminden topraklarındaki askerlerin çekilmesi için bir mekanizma oluşturulmasını talep etti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan askerlerinin Irak'taki üslerden nasıl çekileceğini belirlemesi için bir delegasyon göndermesini talep etti.

IRAK TALEBİNİ RESMEN BİLDİRDİ

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan resmi açıklamaya göre Abdülmehdi, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir "mekanizma formüle edilmesini" istediğini telefonda görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bildirdi.

Irak lideri, Pompeo'dan "Irak parlamentosunun talebini yerine getirip, askerlerin ülkeden çıkarılması için bir delegasyon göndermesini" de talep etti.

Başbakan Abdülmehdi, ABD'nin Irak'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini ifade etti.

IRAK DAHA ÖNCE DE TALEP ETMİŞTİ

Bağdat Yönetimi, Kasım Süleymani'nin topraklarında öldürülmesinin ardından ülkesinde bulunan askeri unsurlara sınırları terk etme çağrısı yapmıştı ancak bu sözlü talep ABD tarafından karşılık bulmamıştı. Almanya, Norveç ve Finlandiya gibi ülkeler Bağdat'ın talebini kabul ederken ABD adına konuşan Savunma Bakanı Mark Esper, "Irak'tan çekilmiyoruz" demişti.

Öte yandan Süleymani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından NATO, Irak'taki faaliyetlerini askıya aldığını belirtmişti.

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