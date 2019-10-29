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Son dakika: Irak'ta polis göstericilere ateş açtı: 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı

Son dakika: Irak'ta hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Kerbela kentinde polis göstericilere ateş açtı. 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.

29.10.2019 09:33

Bağdat Tahrir Meydanı'nda yeniden başlayan hükümet karşıtı gösterilere karşı güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor.

Tahrir Meydanı'ndan atılan ses bombalarının yankısı başkentin birçok noktasından duyuluyor. Komiserlik, güvenlik güçlerini Bağdat, Meysan, Basra ve Zikar vilayetlerindeki protestoların dağıtılmasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmakla suçladı. Ayrıca Basra, Zikar ve Babil vilayetlerinde 153 kişinin gözaltına alındığı 123'ünün serbest bırakıldığı ifade edildi. Açıklamada, göstericilerin arasına karışan kişilerce özel ve kamuya ait 90 binanın yakıldığı ya da tahrip edildiği vurgulandı.

POLİS, GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇTI

Irak'tan gelen son haberlere göre polis, ülkedeki yoksulluk ve yolsuzluğu eleştirmek için sokağa çıkan göstericilere ateş açtı. Olayda 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı.

Son dakika: Irak'ta polis göstericilere ateş açtı: 13 kişi öldü, 865 kişi yaralandı

Polis, Irak, Güncel


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