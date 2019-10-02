Irak'ta hükümet karşıtı protestolar büyüyor! Savunma Bakanlığı alarma geçti

Bağdat ve özellikle güneydeki kentlerde "yaşam koşullarının iyileştirilmesi" talebiyle iki gündür devam eden gösteriler sebebiyle Irak Savunma Bakanlığı kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi. Ayrıca Irak'ta 2 gündür süren hükümet karşıtı protestolarda biri polis 7 kişi hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Necah eş-Şemeri, devletin egemenliğini, kamu kurumlarını, hayati öneme sahip hedefleri, tüm elçilikleri ve diplomatik temsilcilikleri korumak için tüm birimleri alarm durumuna geçirdi." ifadesi kullanıldı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler iki gündür ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor.

Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

SOSYAL MEDYAYA VE İNTERNETE ERİŞİM DURDU

Irak yönetimi, biri polis 7 kişinin öldüğü hükümet karşıtı gösterilerden dolayı ülkede sosyal medyaya erişimi durdurdu. İlerleyen saatlerde ise gösterilere müdahale sürerken başkent ve bazı vilayetlerde internet erişimi de kesildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler ağırlıklı olarak başkent Bağdat ve güney bölgelerinde sürüyor. Güvenlik güçleri de göstericilere zaman zaman gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde bugün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Dün de başkent Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.