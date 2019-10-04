Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 44 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Irak'ta göstericiler, ülkedeki işsizlik ve yolsuzluğu eleştirmek için 4 gündür eylem yapıyor. Mevcut hükümetin devrilmesini isteyen göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşı karşıya kalıyor.

POLİS, GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇIYOR

Görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre; polis ekipleri, göstericileri dağıtmak için ateş açıyor.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

NE OLMUŞTU?

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bugün yaptığı açıklamada 4 gündür süren protestolarda göstericilere hak verdiğini açıklamıştı. Abdülmehdi, hükümetin yozlaşma ile mücadele etmek için daha fazla çalışması gerektiğini de söyledi.

Öte yandan Irak İnsan Hakları Örgütü yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 35 olarak açıklamıştı. Sayı, 4 Ekim Cuma itibariyle 44'e yükseldi.