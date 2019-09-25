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İran, ABD'nin müzakere teklifini reddetti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin müzakere teklifine yönelik, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." ifadelerini kullandı.

25.09.2019 18:55

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM Genel Kurulu'nda konuştu. Ruhani, "Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul edemeyiz. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." dedi. Ruhani, "ABD, acımasız ekonomik terörizm uyguluyor. ABD uluslararası korsanlık yapıyor." ifadelerini kullandı.

"ULUSAL KORSANLIK"

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Genel Kurulu Görüşmelerinin ikinci günündeki konuşmasında ABD,İsrail ve Suudi Arabistan'a sert eleştiriler yöneltti. ABD'yi İran'a karşı "ekonomik terör" uygulamak ve uluslararası bankacılık sistemini kullanarak "uluslararası korsanlık" yapmakla suçlayan Ruhani, yaptırımların da İran'ı küresel ekonomiye katılmaktan alıkoyduğunu söyledi.

"AB TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR"

Avrupa Birliği'ni de taahhütlerini yerine getirmemekle eleştiren Ruhani, "AB'den sadece güzel sözler duyduk, etkili önlemler almadıklarına şahit olduk. AB, taahhütlerini yerine getiremiyor... Sabrımızın da sınırı var." dedi. ABD ile yaptırımlar devam ederken görüşmeyi reddeden Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımız negatif. Yaptırımları kaldırın, müzakerelerin önünü açın." diye konuştu.

İran, ABD'nin müzakere teklifini reddetti

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