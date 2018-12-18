İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'ye Geliyor

İran Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'yı ziyaret edeceği belirtildi

Yapılan açıklamaya göre, Ruhani'ye iki gün sürecek Ankara ziyaretinde, kabinesindeki üst düzey ekonomik ve siyasi kurmayları eşlik edecek.

İKİ ÜLKENİN TİCARİ İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK

Ruhani, Türkiye temasların kapsamında iki ülke lideri başkanlığında toplanacak5. Yüksek Stratejik İlişkiler Konsey'ine de katılacak. Toplantıda, iki ülke ticaret hacminin 30 milyar dolara çıkarılması için iki ülke cumhurbaşkanının benimsediği hedef ele alınacak. Ziyaret çerçevesinde iki ülke cumhurbaşkanı huzurundaekonomik, kültürel ve politik alanlarda hazırlanmış önemlianlaşmalarının imzalanması bekleniyor.