Son Dakika! İran'da Büyük Deprem

İran'ın batısındaki Kirmanşah vilayetinde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6.4 olarak ölçüldü.

Yerel kaynaklardan paylaşılan görüntülerde, depremin bazı binalarda yıkıma neden olduğu görülüyor.

DEPREM BAĞDAT'TA HİSSEDİLDİ

Irak-İran sınırında 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesinin verilerine göre, Türkiye saatiyle 19.37'te merkez üssü İran'ın Kermanşah vilayetinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinliği 7 kilometre olan depremin 160 kilometre uzaktaki Irak'ın başkenti Bağdat'tan da hissedildiği bildirildi.

İLK RESMİ AÇIKLAMA TAHRAN ÜNİVERİSTESİNDEN GELDİ

Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Yetkili makamlardan şu ana kadar ölen ya da yaralanan kişi sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.

AYNI BÖLGEDE YÜZLERCE İNSAN DEPREM KURBANI OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl İran'ın Kirmanşah vilayetinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem, İran'da 620 kişinin ölümüne ve 12.000'den fazla kişinin yaralanmasına, Irak'ta da 8 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Yaşanan depremde 30.000 ev de zarar görmüştü.

İran'da sık sık deprem meydana gelen Kirmanşah vilayeti, Irak sınırında bulunuyor.

İRAN'IN DEPREM BÖLGESİ KİRMANŞAH

Kirmanşah vilayeti, Güneyinde Arap, güneybatısında Afrika levhası, kuzeyinde Avrasya ve doğusunda da Hint deprem plakaları arasında sıkışan İran'ın %90'ı aktif deprem fayları üzerinde yer alıyor. Kirmanşah vilayeti sık sık depremlerle dünya gündemine geliyor.

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